Luego del tropiezo en el debut en el Mundial Femenil Sub-17 que se celebra en Marruecos, México enfrentará a Países Bajos como parte de la jornada 2 del torneo, partido que será vital para sus aspiraciones.

Ante los Países Bajos, el Tri buscará su primera victoria que le permita llegar a la tercera y última fecha de la fase de grupos con esperanzas de clasificar a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 Femenil.

Sin embargo, el combinado neerlandés no será un rival sencillo ya que llega como segundo del grupo B con 3 puntos conseguidos luego de imponerse por marcador de 4-3 a la escuadra de Camerún en la primera jornada.

México vs Países Bajos: ¿Dónde y a qué hora ver el partido del Tri en el Mundial Sub-17 Femenil?

México sostendrá un duelo crucial ante Países Bajos toda vez que llega como último del Grupo B del Mundial Sub-17 Femenil que se celebra en Marruecos, por lo que en esta segunda jornada deberá sumar puntos.

El partido se llevará a cabo el martes 21 de octubre a la 1pm tiempo del Centro de México y será televisado por medio de la señal de ViX y de TUDN, este torneo no cuenta con transmisión en tv abierta.

Partido: México vs Países Bajos

Fase: Jornada 2 de la Fase de Grupos

Fecha: Martes 21 de octubre 2025

Horario: 1pm, tiempo del centro de México

Dónde ver: ViX+, TUDN y gratis por FIFA+

Después de su debut el Tri Femenil Sub-17 ha trabajado en corregir los errores que mostraron ante Corea del Norte, como mejorar en la definición y trabajar las jugadas a balón parado, el equipo es consciente de que este partido es clave para seguir soñando en Marruecos.

¿Qué necesita México para avanzar en el Mundial Sub-17 Femenil?

México perdió 2-0 ante Corea del Norte en su primer partido del Mundial Sub-17 Femenil con ello quedó con 0 puntos y en los siguientes dos partidos se juega la vida en el torneo, ya que debe sumar puntos.

Si bien el resultado más favorable para México es una victoria ante Países Bajos, un empate lo mantendría en la pelea para avanzar a octavos de final del Mundial Femenil Sub-17 ya que incluso podría clasificarse como uno de los mejores terceros lugares.

El problema es que clasificar como tercer lugar de grupo, condicionaría al Tri a enfrentar a una potencia en octavos de final de torneo mismos que podría ser Estados Unidos, Francia o China.