Miranda Grana hizo historia al ser la primera mexicana en ganar una medalla en la Copa Mundial de Natación 2025.

Con tan solo 20 años de edad, Miranda Grana obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 200 metros dorso durante la Copa Mundial de Natación 2025, celebrada en Westmont, California.

La actuación de la nadadora mexicana la situó entre las mejores del mundo, pues solo es superada por dos campeonas olímpicas, por lo que marcó un antes y un después en el deporte acuático mexicano.

Miranda Grana se enfrentó a grandes rivales en la Copa Mundial de Natación 2025, sin embargo, logró imponerse a muchas de ellas para ganar la medalla de bronce con una marca de 2:01,96, logrando un nuevo récord mexicano en dicha especialidad de la natación.

Las otras dos nadadoras que se subieron al podio junto a Miranda Grana en la Copa Mundial de Natación 2025 fueron la australiana Kaylee McKeon, quien se llevó el oro con un tiempo de 1:57,87, estableciendo un nuevo récord mundial, y la estadounidense Regan Smith, que se adjudicó la plata con un tiempo de 1:57,91.

¡Histórica! Miranda Grana hace historia en la 2ª parada de la Copa del Mundo de Natación (CC) en Westmont, EUA .

¡Histórica! Miranda Grana hace historia en la 2ª parada de la Copa del Mundo de Natación (CC) en Westmont, EUA .

Primera mexicana en subir al podio en los 200m dorso con un impresionante 2:01.96 y ¡nuevo récord mexicano! 🔥#TodosSomosOlímpicos

El resultado de la nadadora mexicana es fruto de las participaciones sobresalientes en competencias nacionales e internacionales como los Juegos Centroamericanos y el Campeonato Mundial.

Miranda Grana con grandes expectativas para Los Ángeles 2028

El desempeño de Miranda Grana en la Copa Mundial de Natación 2025 la consolida como una referente de la natación mexicana, por lo que se proyectan grandes expectativas para ella de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Su avance constante y la experiencia adquirida en la Copa Mundial de Natación 2025 frente a las mejores del mundo, alimentan la esperanza de ver a una atleta mexicana como Miranda Grana compitiendo por medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.