México vs Jamaica definirán a uno de los semifinalistas en la Nations League, partido programado el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey.

Después del partido de ida celebrado en Kingston, la selección caribeña visitará al combinado de México que dirige Rafael Márquez.

México necesita remontar el marcador global, tras perder el partido de ida con marcador de 2-3.

Partido: México vs Jamaica

Fecha: Martes 17 de noviembre

Horario: 20:30 horas

Sede: Estadio BBVA

Jamaica dio la sorpresa venciendo a México en el partido de ida (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

México vs Jamaica: Fecha del partido de cuartos de final de la Nations League

El martes 17 de noviembre se miden México vs Jamaica en el Estadio BBVA, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League.

Será el primer partido oficial de la Selección Mexicana en estadio de los Rayados de Monterrey. La cita marca el regreso del Tri a tierras regias tras ocho años de ausencia.

México tuvo un mal partido de ida en los cuartos de final de la Nations League (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo quedaron Jamaica vs México en la ida de los cuartos de final de la Nations League?

Jamaica recibió a México en el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League el sábado 14 de noviembre, el primer duelo oficial de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor.

Jamaica ganó 3-2 a México, que se había ido abajo por tres goles, pero Gilberto Mora y Julián Quiñones le dieron vida al Tricolor de Rafael Márquez, quien sigue sin ganar al frente de la Selección Nacional.