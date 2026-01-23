México sigue su preparación rumbo al Mundial 2026 enfrentando a otra selección que podría clasificar a la justa mundialista; te decimos cuándo vuelve a jugar el Tri tras el juego contra Panamá.

México enfrentó a Panamá el jueves 22 de enero, en el primero de dos partidos amistosos programados para el Tri en el primer mes del 2026.

Encontrar un buen funcionamiento es el reto del DT Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana, y enfrentar a selecciones como Bolivia le ayudará al Tricolor.

¿Cuándo vuelve a jugar México? El Tri ahora visitará Bolivia

México enfrentará en partido amistoso a Bolivia, otra selección que podría convertirse en mundialista, el domingo 25 de enero en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ubicado en la región oriental de Santa Cruz.

Hora y canal para ver el partido amistoso México vs Bolivia

El partido México vs Bolivia se jugará a las 13:30 horas, el domingo 25 de enero de 2026.

México vs Bolivia será transmitido a través de las señales de los canales 5 y 7, así como las plataformas ViX y TUDN.

Partido: México vs Bolivia

Fase: Partido amistoso

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ramón Tahuichi Aguilera

Transmisión: Canales 5,7, ViX y TUDN.

¿Cómo quedó México vs Panamá en el partido amistoso?

México enfrentó a Panamá el jueves 22 de enero en partido amistoso con marcador de 0-1, previo a la cita con Bolivia.

Javier Aguirre sigue moviendo sus piezas para terminar el armado del Tricolor rumbo al Mundial 2026, en el que México será uno de los países anfitriones.

¿Qué viene para México después del partido vs Bolivia?

La siguiente concentración de México será en marzo 2026, que servirá para que el Tri se prepare previo al Mundial 2026.

México reinaugurará el Estadio Banorte ante la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo y posteriormente enfrentará a Bélgica en Estados Unidos.