La Selección Mexicana está cerca de cerrar un acuerdo para disputar su partido de la Nations League de Concacaf en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, el próximo 17 de noviembre, debido a que el Estadio Banorte no estará disponible por sus compromisos relacionados con la NFL.

De acuerdo con varios reportes, las negociaciones para llevar al combinado nacional al llamado ‘Gigante de Acero’ se encuentran avanzadas.

El inmueble de la Ciudad de México estará ocupado con los preparativos finales para recibir el partido de temporada regular de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, por lo que el Tricolor tuvo que buscar una sede alterna.

Rafael Márquez tendría su primer partido oficial como DT en México

El partido de la Nations League tendría un significado especial para Rafael Márquez, pues representaría su primer partido oficial al frente de la Selección Mexicana en territorio nacional, además del regreso del equipo a México después de su participación en el Mundial 2026.

El Estadio BBVA fue una de las sedes mundialistas y albergó cuatro encuentros del torneo, consolidándose como uno de los escenarios más importantes del país.

Sin embargo, durante la justa no recibió ningún partido de la Selección Mexicana, por lo que el compromiso de noviembre marcaría el esperado regreso del Tricolor a Monterrey.

Rafael Márquez, DT de la Selección Mexicana. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Patrocinador podría ser un obstáculo para realizar el partido de México en Monterrey

Uno de los principales obstáculos para cerrar el acuerdo en el Estadio BBVA es el patrocinador del inmueble regiomontano, cuya marca entra en conflicto con uno de los patrocinadores principales de la Selección Mexicana.

Antes de afrontar la Nations League, Rafael Márquez tendrá una exigente gira por Estados Unidos, donde México enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en partidos amistosos.