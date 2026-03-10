México le compitió al tú por tú a Estados Unidos en el encuentro del Clásico Mundial de Beisbol 2026, sin embargo, la suerte no estuvo de su lado.

México terminó perdiendo el partido 3-5 ante Estados Unidos, aunque dejó buenas sensaciones, por lo que tiene altas posibilidades de derrotar a Italia en el próximo juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

¿Cómo fue el partido México vs Estados Unidos del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

En la tercera entrada, Aaron Judge bateó un jonrón al jardín derecho para un par de carreras y el equipo de los Estados Unidos se puso al frente ante México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

En la misma entrada del partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026, hubo otras tres carreras por parte del jonrón de Roman Anthony con elevado a los jardines izquierdo y central. En la parte alta de la sexta, Jarren Duran bateó de jonrón entre los jardines izquierdo y central para una carrera solitaria.

Pese a que México se trató de acercar al marcador para empatar a Estados Unidos, la suerte no estuvo de su lado y finalmente el partido terminó 3-5.

México cae ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. (quinto partido)

¿Cuándo será el próximo partido de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Italia vs México será el cuarto partido de la Selección Mexicana de Beisbol en el Clásico Mundial 2026. El encuentro está programado para el lunes 9 de marzo y será transmitido por el Canal 9, ESPN, Disney+, ViX y TUDN.

Después de enfrentar a Estados Unidos, con pizarra de 5-3, México puso sus números 2-1 por lo que el partido ante Italia es vital.