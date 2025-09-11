Los aficionados del Club Deportivo Veracruz se emocionan luego de que publicaran un tuit en el que aseguran van a regresar. Pero, primero hay que entender mucho contexto.

En 2019, los Tiburones Rojos de Veracruz fueron desafiliados de la Liga MX y de la FMF por presentar grandes adeudos como falta de salarios a los futbolistas y cuerpo técnico. Como olvidar cuando protestaron en un partido contra Tigres.

Todo esto, cuando Fidel Kuri era presidente de el equipo. Este mismo personaje político terminó en la cárcel por fraude. Al parecer pidió un préstamo de 139 millones de pesos para pagar una multa a la Federación Mexicana de Futbol, pero no la saldó.

Después fue detenido, pero salió bajo fianza. En 2023 lo volvieron a agarrar, estuvo en el Reclusorio Norte hasta este 2025 que se encuentra en prisión domiciliaria. De cualquier forma, Kuri sigue publicando sobre el regreso de su equipo.

Me verás volver: El insólito tuit del Club Deportivo Veracruz que anuncia su regreso

Como vimos, los Tiburones Rojo de Veracruz fueron desafiliados del futbol mexicano. El Estadio quedó abandonado, por lo que fue el gobierno lo remodeló. Además el equipo tomo el nombre de Club Deportivo Veracruz.

Este 10 de septiembre, el Club Deportivo Veracruz publicó un tuit en el que se puede ver una imagen en la que se puede leer: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”, además de: “Me verás volver. Tic Tac”.

Además tiene un link que te lleva a una página web, en esta se puede encontrar la misma imagen. No hay más información.

Me verás volver: El insólito tuit del Club Deportivo Veracruz que anuncia su regreso (Captura de pantalla)

¿Regresa el ascenso a la Liga MX? La forma en que podría regresar el Club Deportivo Veracruz

La realidad es que el regreso del Club Deportivo Veracruz a la Liga MX no es fácil. Más cuando el ascenso y el descenso no esta claro.

Recordemos que le TAS le dio la razón a la FMF, por lo que el ascenso y descenso no volverá, por lo menos en esta temporada. Lo que sí podría pasar, es que la Liga MX aumente en sus cupos, pero el Atlante y muchos equipos de la Liga de Expansión están en la fila.