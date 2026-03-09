El regreso de los Tiburones Rojos de Veracruz enfrenta serios obstáculos debido a los adeudos millonarios de Fidel Kuri y los procesos judiciales contra la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A.C.

El SAT y TV Azteca reclaman más de 300 millones de pesos, lo que ha derivado en embargos de la marca, nombre, escudo, colores y logotipo del club.

Con juicios abiertos desde 2020 y nuevas demandas en 2024, la deuda impide que Tiburones Rojos vuelva a las canchas.

Deuda de Fidel Kuri por más de 300 millones de pesos se interpone en el regreso de los Tiburones Rojos

Fidel Kuri, a través de la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A.C., arrastra varios adeudos millonarios desde 2020 que suman más de 300 millones de pesos que han imposibilitado a los Tiburones Rojos regresar al campo.

De acuerdo con diversos oficios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se ha solicitado el embargo de los registros de la promotora debido a un adeudo de 102 millones 310 mil 13 pesos de un crédito fiscal en 2022.

A solicitud de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz “2”, se realizó el embargo de varias marcas, entre las que se encuentran;

Tiburones Rojos

Orizaba Albinegros 1898

Sin embargo, no es la única deuda por la que se ha solicitado el embargo de la propiedad industrial de la promotora de Fidel Kuri, pues también se reclama un crédito fiscal por 64 millones 164 mil 161 pesos mexicanos.

Deuda con TV Azteca en el camino del regreso de los Tiburones Rojos de Veracruz

Por otra parte, TV Azteca, a través de Azteca Novelas S.A.P.I. de C.V., interpuso una demanda judicial por una deuda de 69 millones 600 mil pesos por concepto de suerte principal.

En la demanda interpuesta en el Juzgado Décimo Quinto en materia Civil de Proceso Oral y de Tutela de Derechos Humanos de la CDMX, se solicitó al IMPI el embargo de la marca de Tiburones Rojos, entre otras, como parte de un juicio oral mercantil.

Con este proceso, la marca de los Tiburones Rojos tiene al menos 3 reclamaciones de embargo fiscal y judicial presentados en 2020, 2022 y 2024, el último por TV Azteca.

Para poder recuperar el nombre, así como el uso de la marca, logotipo, colores, etc., Fidel Kuri debe liquidar más de 300 millones de pesos en deudas con el SAT y TV Azteca.