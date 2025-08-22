La cuenta oficial del Club Deportivo Veracruz lanzó una insólita publicación con Fidel Kuri como protagonista. El mensaje llegó apenas unos instantes después de que el polémico empresario abandonara el Reclusorio Norte para seguir su proceso desde casa.

Fidel Kuri, expropietario del Club Deportivo Veracruz, salió del Reclusorio Norte luego de dos años preso y el primero en darle la “bienvenida” fue su exequipo.

A través de sus redes oficiales, Club Deportivo Veracruz le dedicó un mensaje a Fidel Kuri, el cual no tardó en viralizarse.

El mensaje de Club Deportivo Veracruz sobre Fidel Kuri

Fidel Kuri abandonó el Reclusorio Norte y Club Deportivo Veracruz “celebró” su regreso, pues a través de redes sociales le dio la bienvenida a su expropietario.

“¡Hola, jefe! Estamos listos”, se lee en la publicación de Club Deportivo Veracruz, en la que se incluye la imagen del empresario.

La cuenta oficial de los extintos Tiburones Rojos del Veracruz también retuiteó las distintas notas que se realizaron sobre la salida de Fidel Kuri del Reclusorio Norte para continuar con su proceso legal en prisión domiciliaria.

¿Por qué fue enviado a prisión Fidel Kuri?

Fidel Kuri, expropietario del Club Deportivo Veracruz, fue detenido por fraude en 2021. El empresario solicitó un préstamo de 139 millones de pesos a la Federación Mexicana de Futbol y no saldó la deuda.

Logró salir en libertad bajo fianza, pero en 2023 cayó en incumplimiento de medidas cautelares y fue aprehendido. Desde entonces se mantuvo en prisión en el Reclusorio Norte.

Club Deportivo Veracruz desapareció en 2019

En medio de problemas de impagos, con resultados penosos y una administración para el olvido, Club Deportivo Veracruz fue desafiliado por la Federación Mexicana de Futbol.

Desde entonces, el Club Deportivo Veracruz ha tenido intentos fallidos por reincorporarse a la estructura de la Federación Mexicana de Futbol.

¿Quién es Fidel Kuri, expropietario de Club Deportivo Veracruz?

Fidel Kuri Grajales es un político y empresario veracruzano, que es conocido por haber sido propietario del Club Deportivo Veracruz.

Fidel Kuri Grajales nació el 24 de febrero de 1962 en Orizaba, Veracruz. Su vida la ha dedicado a distintas empresas, entre las que destaca la empresa constructora Transmilenia. Mientras que en el aspecto deportivo fue presidente de Albinegros de Orizaba y Club Deportivo Veracruz.

El polémico empresario también se dedicó a la política, fue diputado federal suplente de (1997- 2000), diputado al Congreso de Veracruz y diputado federal.