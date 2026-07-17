Sabrina Di Marzo, esposa del delantero argentino Ángel Correa, denunció haber recibido amenazas e insultos en redes sociales en medio de los rumores sobre la salida del jugador de Tigres rumbo a River Plate.

“En los últimos días recibí cientos de amenazas y no solo para nosotros si no para mis hijas también, y eso sí que tiene un límite. Es fácil humillar, es fácil hablar sin saber y es más fácil echar culpas que hacerse cargo de las cosas como son” Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa

A través de Instagram, Sabrina Di Marzo manifestó su hartazgo ante los ataques y señaló que se reservará comentarios adicionales sobre la transferencia.

“Podría decir millones de cosas que prefiero callar. Pero con las niñas no... dejen de amenazar y de insultar sin saber la historia todo tiene un límite, respeto por 3 niñas de 10, 5 y 3 años” Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa

La tensión crece mientras River Plate aún no liquida el pago por el fichaje, situación que mantiene a Ángel Correa entrenando en Monterrey sin participar en el Apertura 2026.

Esposa de Ángel Correa denuncia amenazas en redes por salida del jugador de Tigres. (Especial)

¿Por qué han recibido amenazas Ángel Correa y su familia?

Las amenazas denunciadas por la esposa de Ángel Correa, se dan en medio de los rumores sobre sobre la salida del delantero argentino de Club Tigres para fichar por el River Plate.

En ese sentido, a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Sabrina Di Marzo rompió el silencio manifestando su hartazgo ante los ataques recibidos.

El entorno deportivo de Ángel Correa se ha vuelto tenso debido a que River Plate aún no ha liquidado el dinero por la transferencia del jugador, quien se mantiene en Monterrey, pero no participó en el debut de Tigres en el Apertura 2026.

El mercado de pases en el futbol argentino cierra el martes 21 de julio, así que el fichaje debe concretarse a la brevedad.