Guido Pizarro, entrenador de Tigres, aceptó la tarjeta roja recibida por Rodrigo Aguirre por cubrirse la boca mientras dialogaba con un rival en el partido ante Tijuana.

La acción que provocó la expulsión de Rodrigo Aguirre ocurrió poco antes de finalizar el primer tiempo, y el entrenador de Tigres no tuvo argumentos para cuestionar la decisión del árbitro.

“El esfuerzo de los jugadores con uno menos fue grandísimo para valorarlo. Sobre el reglamento,<b> </b>hay que adaptarse al nuevo reglamento<b>,</b> estar más atentos, estar dispuestos a aceptarlo y mejorar para lo que viene” Guido Pizarro, entrenador de Tigres

El reto de adaptarse al nuevo regla de la FIFA

Rodrigo Aguirre fue expulsado por cubrirse la boca con la mano mientras le decía algo a Jesús Gómez, jugador de Tijuana, con lo cual se ganó la expulsión debido a la aplicación de la llamada “Ley Prestianni”.

Al respecto, Pizarro, quien sufrió su primera derrota con Tigres en el Apertura 2026, apuntó que el equipo debe adaptarse a las nuevas normativas arbitrales del fútbol mundial.

Pizarro valoró el esfuerzo físico que realizaron sus jugadores tras verse condicionados antes del descanso, por la primera aplicación oficial en la historia de la Liga MX de la llamada Ley Prestianni.

Rodrigo Aguirre dejó a Tigres con un jugador menos durante todo el segundo tiempo (mexsport / Carlos Heredia)

¿Qué busca erradicar la Ley Prestianni en el futbol?

La llamada Ley Prestianni, surgida tras los presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni sobre Vinícius Jr. tapándose la boca, cobró su primera “víctima” en la Liga MX con Rodrigo Aguirre como protagonista.

La regla busca erradicar insultos antideportivos o de índole racista que compliquen la lectura de labios y la labor de los oficiales.