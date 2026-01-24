Matías Almeyda se volvió en un DT histórico con Chivas en la Liga MX, competencia a la que pudo volver con Rayados, pero descartó dirigir al equipo donde entonces jugaba Sergio Ramos para tomar a Sevilla.

Una insolita revelación que el propio Matías Almeyda hizo, para terminar de conquistar los corazones de la nación rojiblanca, que añora su regreso.

¿Qué dijo Matías Almeyda sobre Sergio Ramos y Rayados?

Sergio Ramos ya no está en la Liga MX, dejó alborotados a los Rayados, cuyos fans se irán de espaldas cuando se enteren que Matías Almeyda descartó dirigir al equipo, donde habría sido DT del defensa español.

A propósito de la posibilidad de que que, Sergio Ramos compre al Sevilla, equipo que dirige ahora Matías Almeyda, el DT argentino recordó que estuvo a punto de entrenarlo en el Monterrey, pero decidió ir al equipo andaluz.

Dan por hecho que Matías Almeyda será nuevo DT de los Rayados de Monterrey (Ana Molina / Quinto Partido)

¿Cuándo pudo dirigir Matías Almeyda a Sergio Ramos en Rayados?

El DT argentino, Matías Almeyda, quien dirigió a Chivas entre 2015 y 2018, fue candidatos para ocupar el lugar que dejó su colega y compatriota, Martín Demichelis, en Rayados, donde jugaba Sergio Ramos.

La directiva de Rayados de Monterrey, con la chequera abierta buscó a Matías Almeyda, con quien hubo pláticas serias que al final no prosperaron a favor de los regios.

El “Pelado” Almeyda prefirió seguir su carrera en Europa, tras haber dirigido al AEK de Atenas. Siendo el Sevilla, su exequipo como jugador, el elegido.

La realidad es que, cada que un equipo de los llamados importantes o poderosos económicamente hablando en el futbol mexicano, se queda sin DT, Matías Almeyda es una opción natural.

Los números de Matías Almeyda con Chivas en la Liga MX

Matías Almeyda fue campeón de Liga MX con Chivas en el Clausura 2017, pero sus mejores torneos en cuanto a puntos fueron los del 2016, con 28 unidades.