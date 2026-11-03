Atlético de Madrid vs Bayern Múnich se midieron el martes 3 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 0-2.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Atlético de Madrid vs Bayern Múnich.

Ahora, Atlético de Madrid suma 4 puntos y es el vigésimo primer lugar de la fase de liga; mientras que Bayern Múnich se ubica en el lugar 8 con 8 unidades logradas.

Marcador del partido: Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich.

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: así se definió el partido de la Champions League

El partido fue Atlético de Madrid vs Bayern Múnich de la Jornada 4 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Atlético de Madrid vs Bayern Múnich:

Minuto 54: Gol de Lennart Kari (Bayern Múnich)

Minuto 74: Gol de Konrad Laimer (Bayern Múnich)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético de Madrid y Bayern Múnich en la Champions League?

Atlético de Madrid y Bayern Múnich regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

Atlético de Madrid recibe al Viking el 25 de noviembre, mientras que Bayern Múnich enfrenta al Lille el 25 del mismo mes.