LASK vs Slovan Bratislava se midieron el martes 3 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 4-0.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al LASK vs Slovan Bratislava.

Ahora, el LASK suma 6 puntos y es el decimoquinto lugar de la fase de liga; mientras que Slovan Bratislava se ubica en el lugar 32 con solo 1 unidad.

Marcador del partido: LASK 4-0 Slovan Bratislava.

LASK vs Slovan Bratislava: así se definió el partido de la Champions League

El partido fue LASK vs Slovan Bratislava de la Jornada 4 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido LASK vs Slovan Bratislava:

Minuto 19: Gol de Kasper Jorgensen (LASK)

Minuto 37: Gol de Kasper Jorgensen (LASK)

Minuto 44: Gol de Robert Ljubicic (LASK)

Minuto 48: Gol de Samuel Adeniran (LASK)

¿Cuándo vuelven a jugar LASK vs Slovan Bratislava en la Champions League?

LASK y Slovan Bratislava regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

LASK visita al Bodo Glimt el 24 de noviembre, mientras que Slovan Bratislava enfrenta al Real Betis el 24 del mismo mes.