Barcelona vs Aston Villa se midieron el martes 3 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 3-0.
Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Barcelona vs Aston Villa.
Ahora, Barcelona suma 9 puntos y es el segundo lugar de la fase de liga; mientras que Aston Villa se ubica en el lugar 3 con 9 unidades logradas.
Marcador del partido: Barcelona 3-0 Aston Villa.
Barcelona vs Aston Villa: así se definió el partido de la Champions League
El partido fue Barcelona vs Aston Villa de la Jornada 4 de la Champions League.
Así fueron los goles del partido Barcelona vs Aston Villa:
- Minuto 7: Gol de Lamine Yamal (Barcelona)
- Minuto 52: Gol de Raphinha (Barcelona)
- Minuto 64: Gol de Raphinha (Barcelona)
¿Cuándo vuelven a jugar Barcelona y Aston Villa en la Champions League?
Barcelona y Aston Villa regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.
Barcelona visita al Sabah el 25 de noviembre, mientras que Aston Villa enfrenta al Galatasaray el 25 del mismo mes.