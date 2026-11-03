Barcelona vs Aston Villa se midieron el martes 3 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 3-0.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Barcelona vs Aston Villa.

Ahora, Barcelona suma 9 puntos y es el segundo lugar de la fase de liga; mientras que Aston Villa se ubica en el lugar 3 con 9 unidades logradas.

Marcador del partido: Barcelona 3-0 Aston Villa.

Barcelona vs Aston Villa: así se definió el partido de la Champions League

El partido fue Barcelona vs Aston Villa de la Jornada 4 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Barcelona vs Aston Villa:

Minuto 7: Gol de Lamine Yamal (Barcelona)

Minuto 52: Gol de Raphinha (Barcelona)

Minuto 64: Gol de Raphinha (Barcelona)

¿Cuándo vuelven a jugar Barcelona y Aston Villa en la Champions League?

Barcelona y Aston Villa regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

Barcelona visita al Sabah el 25 de noviembre, mientras que Aston Villa enfrenta al Galatasaray el 25 del mismo mes.