El jueves 2 de julio de 2026 se confirmó que la arquera mexicana Mariana Bernal Sánchez quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras dar positivo por nandrolona.

La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) informó que la atleta aceptó las consecuencias de su infracción, siendo inhabilitada por tres años, del 22 de diciembre de 2025 al 21 de diciembre de 2028.

Además, se le retiró el título de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2025.

Mariana Bernal, de 23 años de edad, aún no ha emitido postura oficial.

Mariana Bernal (@mariana.bernals / Instagram)

Mariana Bernal da positivo por dopaje y se pierde los Juegos Olímpicos de 2028

Mariana Bernal dio positivo por nandrolona tras proporcionar una muestra el pasado 29 de septiembre 2025 en un control antidopaje fuera de competición.

Ante tal situación, sus resultados competitivos individuales del 29 de septiembre al 22 de diciembre 2025 quedaron anulados, despojando a la arquera de su título de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco de ese año.

La nandrolona forma parte de Lista de Sustancias Prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) como esteroide anabólico androgénico.

Su uso se prohíbe a los atletas en todo momento y se le clasifica como sustancia no especificada.

De acuerdo con la ITA, la nandrolona se utiliza para promover el crecimiento tisular y mejorar la síntesis de proteínas.

Lo que ayuda para el aumento de masa muscular, fuerza y la capacidad de recuperación de los deportistas.

Gracias a que Mariana Bernal aceptó su infracción, se le redujo un año su inhabilitación.

Hasta el momento, la arquera mexicana no ha dado su postura oficial o emitido un comunicado en redes sociales.