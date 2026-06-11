El Papa León XIV compartió un mensaje previo al arranque del Mundial 2026, en el que destacó los valores de la convivencia, la solidaridad y la importancia del trabajo colectivo.

A través de una publicación en redes sociales, Papa León XIV señaló que el futbol recuerda que la vida no debe vivirse de manera individualista, sino mediante la colaboración.

El mensaje vinculó las enseñanzas del deporte con principios cristianos como la compasión, el amor desinteresado y la búsqueda constante del bien común.

Papa León XIV compara las enseñanzas del futbol con la vida cotidiana

En su reflexión, el Papa León XIV afirmó que millones de personas seguirán los partidos del Mundial 2026, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

León XIV sostuvo que el futbol enseña que el talento individual resulta insuficiente cuando no existe disposición para colaborar y compartir responsabilidades dentro del equipo.

Papa León XIV. (EFE)

El líder de la Iglesia católica señaló que quien no sabe pasar el balón todavía no comprende plenamente la esencia del juego colectivo.

Asimismo, agregó que esa enseñanza también puede trasladarse a la vida diaria, donde la convivencia requiere empatía, respeto mutuo y compromiso con los demás.

El mensaje enfatizó que los cristianos están llamados a actuar con bondad, amabilidad y compasión, especialmente frente a quienes atraviesan situaciones difíciles o dolorosas.

También recordó que el amor al prójimo debe ejercerse sin esperar recompensas, procurando siempre el bienestar de otras personas por encima del interés individual.

La publicación fue difundida en vísperas de la inauguración del Mundial 2026, reforzando la idea de que el deporte puede convertirse en una herramienta de unión social.