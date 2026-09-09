Manchester United vs Sabah se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 13 horas por HBO Max y TNT.
- Partido: Manchester United vs Sabah
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Old Trafford
- Transmisión: HBO Max y TNT
Ante el Sabah será el partido número 300 del Manchester United en la historia de la hoy conocida como Champions League, lo que lo convierte en el primer club inglés en alcanzar este hito.
En contraste, el Sabah participa por primera vez en esta competencia de la UEFA.
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Manchester United vs Sabah: Hora para ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League
El jueves 10 de septiembre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Manchester United vs Sabah.
Manchester United vs Sabah: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
El partido Manchester United vs Sabah podrá verse a través de la señal de HBO Max y TNT.
- Partido: Manchester United vs Sabah
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Old Trafford
- Transmisión: HBO Max y TNT