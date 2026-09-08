PSG vs Slovan Bratislava se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Miércoles 9 de septiembre a las 13 horas por Fox One.

Partido: PSG vs Slovan Bratislava

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Parque de los Príncipes

Transmisión: Fox One

PSG vs Slovan Bratislava: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El miércoles 9 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: PSG vs Slovan Bratislava.

PSG vs Slovan Bratislava: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El partido PSG vs Slovan Bratislava iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Fox One.

Partido: PSG vs Slovan Bratislava

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Parque de los Príncipes

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegan PSG y Slovan Bratislava a la Jornada 1 de la Champions League?

PSG va en el lugar 12 de la Ligue 1 con 2 puntos. Mientras que el Slovan Bratislava, marcha cuarto lugar de la Superliga de Eslovaquia, con 12 puntos conseguidos.

Ambos equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.