Como vs Leipzig se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 13 horas por Fox One.
- Partido: Como vs Leipzig
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Giuseppe Sinigaglia
- Transmisión: Fox One
Como vs Leipzig: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
El jueves 10 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Como vs Leipzig.
Como vs Leipzig: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
El partido Como vs Leipzig iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Fox One.
- Partido: Como vs Leipzig
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Giuseppe Sinigaglia
- Transmisión: Fox One
¿Cómo llegan Como y Leipzig a la Jornada 1 de la Champions League?
Como va tercero en la Serie A con 7 puntos.
Leipzig, por su parte, marcha séptimo lugar en su liga, con 3 puntos conseguidos.
Ambos equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.