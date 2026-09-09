Como vs Leipzig se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 13 horas por Fox One.

Partido: Como vs Leipzig

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Giuseppe Sinigaglia

Transmisión: Fox One

Como vs Leipzig: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El jueves 10 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Como vs Leipzig.

Como vs Leipzig: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El partido Como vs Leipzig iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Fox One.

Partido: Como vs Leipzig

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Giuseppe Sinigaglia

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegan Como y Leipzig a la Jornada 1 de la Champions League?

Como va tercero en la Serie A con 7 puntos.

Leipzig, por su parte, marcha séptimo lugar en su liga, con 3 puntos conseguidos.

Ambos equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.