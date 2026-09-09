Bayern Múnich vs Bodo/Glimt se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 13 horas por Fox One.

Partido: Bayern Múnich vs Bodo/Glimt

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Arena

Transmisión: Fox One

Bayern Múnich vs Bodo/Glimt: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El jueves 10 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Bayern Múnich vs Bodo/Glimt.

Bayern Múnich vs Bodo/Glimt: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El partido Bayern Múnich vs Bodo/Glimt iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Fox One.