Fenerbahce vs Roma se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 10:45 horas por TNT Sports.

Partido: Fenerbahce vs Roma

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Chobani Stadyumu

Transmisión: TNT Sports

Fenerbahce vs Roma: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El jueves 10 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Fenerbahce vs Roma.

Fenerbahce vs Roma: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El partido Fenerbahce vs Roma iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de TNT Sports.

Partido: Fenerbahce vs Roma

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Chobani Stadyumu

Transmisión: TNT Sports

¿Cómo llegan Fenerbahce y Roma a la Jornada 1 de la Champions League?

Fenerbahce va en el cuarto lugar de la Süper Lig con 6 puntos. Mientras que la Roma, marcha segundo de su liga, con 6 puntos conseguidos.

Ambos equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.