Fenerbahce vs Roma se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 10:45 horas por TNT Sports.
- Partido: Fenerbahce vs Roma
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Chobani Stadyumu
- Transmisión: TNT Sports
Fenerbahce vs Roma: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
El jueves 10 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Fenerbahce vs Roma.
Fenerbahce vs Roma: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
El partido Fenerbahce vs Roma iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de TNT Sports.
- Partido: Fenerbahce vs Roma
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Chobani Stadyumu
- Transmisión: TNT Sports
¿Cómo llegan Fenerbahce y Roma a la Jornada 1 de la Champions League?
Fenerbahce va en el cuarto lugar de la Süper Lig con 6 puntos. Mientras que la Roma, marcha segundo de su liga, con 6 puntos conseguidos.
Ambos equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.