Slavia Praga vs Lens se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 13 horas por Fox One.

Partido: Slavia Praga vs Lens

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Fortuna Arena

Transmisión: Fox One

Slavia Praga vs Lens: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El jueves 10 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Slavia Praga vs Lens.

Slavia Praga vs Lens: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El partido Slavia Praga vs Lensiniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Fox One.

Partido: Slavia Praga vs Lens

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Fortuna Arena

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegan Slavia Praga y Lens a la Jornada 1 de la Champions League?

Slavia Praga va líder en la liga checa con 17 puntos.

Lens, por su parte, marcha noveno lugar en su liga, con 3 puntos conseguidos.

Ambos equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.