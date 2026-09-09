Slavia Praga vs Lens se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 13 horas por Fox One.
- Partido: Slavia Praga vs Lens
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Fortuna Arena
- Transmisión: Fox One
Slavia Praga vs Lens: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
El jueves 10 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Slavia Praga vs Lens.
Slavia Praga vs Lens: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
El partido Slavia Praga vs Lensiniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Fox One.
- Partido: Slavia Praga vs Lens
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Fortuna Arena
- Transmisión: Fox One
¿Cómo llegan Slavia Praga y Lens a la Jornada 1 de la Champions League?
Slavia Praga va líder en la liga checa con 17 puntos.
Lens, por su parte, marcha noveno lugar en su liga, con 3 puntos conseguidos.
Ambos equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.