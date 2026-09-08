Sporting Lisboa vs Galatasaray se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Miércoles 9 de septiembre a las 13 horas por TNT Sports.
- Partido: Sporting Lisboa vs Galatasaray
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jose Alvalade
- Transmisión: TNT Sports
Sporting Lisboa vs Galatasaray: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
El miércoles 9 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Sporting Lisboa vs Galatasaray.
Sporting Lisboa vs Galatasaray: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
El partido Sporting Lisboa vs Galatasaray iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de TNT Sports.
- Partido: Sporting Lisboa vs Galatasaray
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jose Alvalade
- Transmisión: TNT Sports
¿Cómo llegan Sporting Lisboa y Galatasaray a la Jornada 1 de la Champions League?
Sporting Lisboa va en el segundo lugar de la Primeira Liga con 10 puntos. Mientras que el Galatasaray, marcha primero de su liga, con 10 puntos conseguidos.
Ambos equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.