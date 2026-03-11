Real Madrid enfrenta uno de los partidos más complicados de la temporada, pues visitará al Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions League.

Para la mala fortuna del Real Madrid, el equipo merengue disputará dicho encuentro con varias bajas en la plantilla, lo que complica el panorama del partido de Champions League.

¿Quiénes son las bajas del Real Madrid para el partido vs Manchester City?

El Real Madrid llega al partido contra Manchester City con varios jugadores lesionados, quienes no podrán medirse al club de la Premier League en el Estadio Santiago Bernabéu.

El primero de ellos es Eder Militao, quien tiene una rotura en el bíceps femoral. El jugador brasileño está lesionado desde el mes de diciembre de 2025 y se espera que vuelva a las canchas con el Real Madrid hasta el mes de abril de 2026.

El segundo lesionado es David Alaba ha atravesado dos lesiones graves de rodilla, lo que ha impedido tener muchas participaciones con el cuadro merengue, lo que provoca que sea baja para el partido contra Manchester City.

Otro es Álvaro Carreras, quien tiene una lesión muscular en el gemelo. El lateral estará fuera de actividad por lo menos para esta semana.

Dani Ceballos también se sumó a la lista de lesionados luego de que sufriera una lesión en el sóleo que lo tendrá fuera hasta el mes de abril.

Jude Bellingham, Rodrygo Goes y Kylian Mbappé tampoco estarán disponibles para el juego de octavos de final de la Champions League, ya que también están lesionados.

Real Madrid vs Manchester City: las bajas merengues para el partido de Champions League. (Dave Thompson / AP)

¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Manchester City?

Los octavos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido Real Madrid vs Manchester City el miércoles 11 de marzo. Fox One transmite a las 14 horas.