La Jornada 26 de Premier League continúa el miércoles 11 de febrero con el partido Manchester City vs Fulham. El duelo del equipo de Raúl Jiménez se transmitirá a las 13:30 horas en FOX One.
- Partido: Manchester City vs Fulham
- Fecha: Miércoles 11 de febrero
- Fase: Jornada 26 Premier League
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: FOX One
Manchester City vs Fulham: A qué hora ver a Raúl Jiménez en Premier League
La Jornada 26 de la Premier League enfrenta al Manchester City vs Fulham de Raúl Jiménez en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Manchester City vs Fulham: ¿Dónde ver a Raúl Jiménez en Premier League?
FOX One transmitirá el partido Manchester City vs Fulham de Raúl Jiménez.
- Partido: Manchester City vs Fulham
- Fecha: Miércoles 11 de febrero
- Fase: Jornada 26 Premier League
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegan Manchester City y Fulham a la Jornada 26 de Premier League?
Manchester City se mantiene en la pelea por el liderato de la Premier League después de 25 jornadas disputadas, previo al partido ante Fulham de Raúl Jiménez.
Con 50 puntos, Manchester City ocupa el segundo lugar de la competencia que comanda Arsenal.
Raúl Jiménez y Fulham se encuentran posiciones más abajo de Manchester City con 34 puntos, por lo que de ganar en el Etihad Stadium, se podrían acercar a los puestos de competencias europeas.
Resultados de Manchester City y Fulham en la Jornada 25 de Premier League:
- Liverpool 1-2 Manchester City
- Fulham 1-2 Everton