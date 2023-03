La madre de Dani Alves compartió a través de sus redes sociales un desgarrador mensaje tras el arresto de su hijo hace un par de meses por agredir sexualmente a una mujer.

Dani Alves se encuentra recluido en la prisión de Brians 2 de la ciudad de Barcelona, luego de que una mujer de 23 años de edad lo denunciase por agresión sexual en una discoteca.

Lucía Alves, madre del ex futbolista del Club Pumas , abrió su corazón en su cuenta de Instagram y aseguró que aunque muchos quieren verla mal por lo que pasa con su hijo, no se dejará vencer tan fácil.

“Sé que mi sonrisa molestó tanto, que los traidores de Judas me la quitaron en esos 40 días, pero mi fe en Dios no me la podrá quitar, sigo firme y fuerte hacia la victoria”, escribió Lucía.

El astro de la Selección de Brasil se mantiene a la espera para enfrentar el juicio con la justicia española, y así, conocer el destino que deberá vivir por sus acciones.

Dani Alves: ¿Por qué el sí se encuentra en prisión y Achraf Hakimi no?

Dani Alves está en la prisión de Brians 2 de Barcelona desde hace un par de meses a raíz de la acusación por agresión sexual que enfrenta desde diciembre del año pasado.

Sin embargo, el escándalo que gira en torno a Achraf Hakimi, futbolista del París-Saint Germain que ha sido señalado por violación hace unos días.

El ex mediocampista del Club Pumas, está tras las rejas debido al riesgo que existe de que se fugue a Brasil, así como el proceder de la víctima con las autoridades pertinentes.

Por otro lado, Achraf Hakimi fue acusado de violación, pero la mujer que lo denunció no ha interpuesto una queja formal con la policía francesa.

Dani Alves: Estadísticas como futbolista profesional

Partidos jugados: 859

Goles: 60

Asistencias: 178

