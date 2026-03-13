El FC Barcelona anunció la muerte de su expresidente Enric Reyna, quien dirigió el club catalán entre febrero y mayo de año 2003.

El club catalán compartió en sus redes sociales un breve mensaje para despedir a Enric Reyna, expresidente del FC Barcelona

“Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos, y a toda la comunidad del Barça” FC Barcelona

La etapa de Enric Reyna como presidente del FC Barcelona

Enric Reyna, expresidente del FC Barcelona murió a los 85 años, y es recordado por su etapa en el club catalán en la que asumió el mando el 12 de febrero del 2003.

El expresidente del FC Barcelona, Enric Reyna llegó a la dirigencia blaugrana tras la dimisión de Joan Gaspart, para ser en el titular número 37 del club.

A Enric Reyna le suplió en el cargo Joan Laporta, quien ganó las elecciones que convocó en el FC Barcelona.

Los tres meses de Enric Reyna al frente del FC Barcelona coincidieron con una fuerte crisis económica.

Durante su etapa como presidente del FC Barcelona consiguió tres títulos en sus diferentes secciones:

Copa del Rey de baloncesto

Copa del Rey de hockey sobre patines

Copa EHF de balonmano

Comunicado del FC Barcelona (@FCBarcelona)

¿Quién era Enric Reyna expresidente del FC Barcelona?

Nacido en Barcelona el 15 de mayo de 1940, Enric Reyna Martínez se hizo socio del Barça el 15 de septiembre de 1965, y con el tiempo se convirtió en presidente el club.