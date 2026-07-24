Luciano Herrera fue presentado como nuevo refuerzo de Pumas para el Apertura 2026, torneo en el que podría debutar en la Jornada 3 de la Liga MX ante el FC Juárez.

Pumas anunció en sus redes sociales la llegada como refuerzo de Luciano Herrera, previo a presentarlo en una conferencia de prensa en la Cantera.

Luciano Herrera llega a Pumas en calidad de préstamo por un año con opción a compra

“Luciano Herrera llega a Pumas. ¡A luchar por cada balón con la garra auriazul! ¡Bienvenido a CU, Luciano" Pumas

¿Quién es el nuevo refuerzo de Pumas Luciano Herrera?

Luciano Herrera, nuevo refuerzo de Pumas para el Apertura 2026, juega como extremo izquierdo y nació en Argentina hace 30 años.

SU anterior club era el Newell’s Old Boys de la Superliga Argentina, donde compartió vestuario con Keylor Navas, capitán de los Pumas.

De acuerdo a reportes de prensa, Herrera se caracteriza por su velocidad, desequilibrio y cambio de ritmo en la delantera.

El futbolista argentino aprobó los exámenes médicos y firmó su contrato, poniéndose de inmediato bajo las órdenes del director técnico de Pumas Esteban Solari.

Los números de Luciano Herrera en la pasada temporada

Partidos disputados: 17

Partidos como titular en Liga: 10

Minutos en Liga: 830

Goles: 0

Asistencias: 1

Disparos: 18

Disparos a portería: 7

Pumas cerró sus fichajes con la llegada de Luciano Herrera

Durante la presentación de Luciano Herrera, el directico de Pumas, Antonio Sancho, aseguró que con el fichaje del argentino el club cierra su fase de contrataciones para el Apertura 2026.

Solo la salida de alguno de sus jugadores reactivaría el mercado de fichajes, pero hasta el momento no hay ofertas.

Luciano Herrera se suma a Sebastián Córdova, Cristian Calderón y Víctor Arteaga, como los cuatros refuerzos de Pumas para el Apertura 2026.