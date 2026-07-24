¿Quién es Luciano Herrera? Se trata de un futbolista argentino que fue anunciado por los Pumas de la UNAM como su nuevo refuerzo para el tornero Apertura 2026.

El delantero procedente de Newell’s Old Boys, busca reforzar el ataque del cuadro felino, pues se desempeña como extremo por la banda izquierda, aunque también puede jugar como 9.

De acuerdo con lo informado por la directiva de los Pumas, Luciano Herrera llega como préstamo con opción a compra que podría hacerse efectiva si tiene un buen desempeño en la Liga MX.

¿Quién es Luciano Herrera?

Luciano Herrera es un futbolista argentino que juega como extremo zurdo y que fue anunciado por los Pumas de la UNAM como su nuevo refuerzo para el Apertura 2026.

Debutó profesionalmente en 2016 con el equipo de Gimnasia y Tiro en la Primera B Metropolitana argentina, donde mostró sus primeros destellos de calidad y su velocidad.

Luciano Herrera (luchoherrera96/Instagram)

Luciano Herrera no es un nueve de área, sino un jugador que prefiere encarar desde afuera hacia adentro para generar peligro, por lo que también suele asistir antes que definir.

Su juego se basa en el desequilibrio individual y la pausa para habilitar compañeros, ya que busca constantemente el pase filtrado y la jugada colectiva por encima del gol personal.

¿Cuántos años tiene Luciano Herrera?

Luciano Herrera tiene 30 años, debido a que en los registros se indica que nació el 31 de mayo de 1996.

¿Quién es la esposa de Luciano Herrera?

Luciano Herrera suele compartir algunos detalles de su vida privada en redes, por lo que se sabe que tiene una pareja sentimental de nombre Sofía Álvarez Cirillo.

Luciano Herrera y su esposa (luchoherrera96/Instagram)

¿Cuál es el signo zodiacal de Luciano Herrera?

Tomando en cuenta la fecha de nacimiento de Luciano Herrera, es posible establece que el signo zodiacal que le corresponde es el de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Luciano Herrera?

De acuerdo con algunas publicaciones que ha compartido en Instagram, Luciano Herrera no tiene hijos, pues solo aparece con su ahijado de nombre Augusto Valentín.

Luciano Herrera y su hijo (luchoherrera96/Instagram)

¿Qué estudió Luciano Herrera?

No se sabe qué estudió Luciano Herrera, porque ninguna fuente o perfil público menciona formación académica fuera del fútbol.

¿En qué ha trabajado Luciano Herrera?

En lo que respecta a la trayectoria del futbolista argentino Luciano Herrera, los registros oficiales refieren que antes de llegar a Pumas, el delantero jugó en estos equipos:

Gimnasia y Tiro (2017-2019) - Debut profesional en el Torneo Federal A

Central Norte (2020-2021)

Deportivo Maipú (2021)

Gimnasia y Tiro (2021, en préstamo) - Regreso al club de sus inicios

Deportivo Maipú (2022-2023)

Defensa y Justicia (2024-2025)

Newell’s Old Boys (2025-2026)