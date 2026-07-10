Los Pumas ya tienen nuevo entrenador para el Apertura 2026 de la Liga MX, luego de la salida de Efraín Juárez, quien los llevó a la final del torneo pasado.

El club universitario confirmó la llegada de Esteban Solari como director técnico del primer equipo, con un contrato que lo vinculará a la institución por los próximos dos años.

La directiva auriazul apuesta por el estratega argentino para encabezar una nueva etapa deportiva, con el objetivo de devolver al equipo a los primeros planos de la Liga MX.

Esteban Solari asegura que no venderá “espejitos” en Pumas

El nuevo entrenador de Pumas, Esteban Solari, aseguró que no llega para “vender espejitos”, pues el proyecto se construye entre todos.

“Una intención de ser un equipo a la altura de la institución. Pumas no es un equipo que dependa de uno o dos jugadores, sino de todos. Con esa base y con ambición pueden lograrse cosas importantes. No vengo a vender espejitos de colores y el proceso hay que construirlo entre todos”. Esteban Solari, entrenador de Pumas.

“Necesita de la confianza y que tengamos todos el mismo objetivo. Nos comprometemos a dar el trabajo y cuando eso no esté, vamos a ser los primeros en darnos cuenta. Que la gente vea al Pumas que todos quieren”, añadió el estratega universitario, quien tendrá la tarea de regresar a los Pumas a los primeros puestos del campeonato mexicano.

Esteban Solari es el nuevo DT de Pumas; firma contrato por dos años. (MEXSPORT)

Esteban Solari buscará un nuevo título para Pumas

Con un contrato por dos temporadas y el respaldo de la directiva, Esteban Solari inicia oficialmente su aventura al frente de Pumas.

Ahora comenzará el trabajo en la cancha, donde deberá buscar resultados que permitan al equipo regresar a la pelea por los títulos del futbol mexicano.