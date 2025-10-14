Una de las mejores golfistas, Lorena Ochoa, se convirtió en embajadora de Guadalajara, Jalisco, una de las sedes para el próximo Mundial 2026.

El anuncio de Lorena Ochoa se dio en el marco de la conferencia Guadalajara 2026 en Casa Jalisco, donde las autoridades estatales y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dieron detalles sobre los preparativos de cara al Mundial 2026.

Una de las figuras más queridas del país y que conquistó torneos continentales tomó el micrófono para agradecer la distinción del torneo internacional que se avecina.

Lorena Ochoa es nombrada embajadora de Guadalajara para el Mundial 2026

La emoción de Lorena Ochoa fue visible debido a que no fue una presentación como embajadora cualquiera, sino como un regreso simbólico al corazón de su tierra y que ahora será rostro del Mundial 2026, un evento que dejará huella internacional.

“Quiero agradecer por esta distinción. Cuando entré aquí y me di cuenta de los medios, grandes amigos, en esta oportunidad agradecer por darle seguimiento a mi carrera, por acompañarme siempre en mis torneos en diferentes partes del mundo. Este reconocimiento es sumamente especial porque todos sabemos lo importante que es el futbol y lo que mueve el Mundial. Nos damos cuenta de la magnitud del evento, las cifras, todo en relación al torneo me llena de emoción”, dijo Lorena Ochoa tras ser nombrada embajadora de Guadalajara para el Mundial 2026.

🏌️‍♀️ Lorena Ochoa, una de las deportistas más grandes de nuestra tierra, se suma como embajadora de nuestra sede para representar a todos los tapatíos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26™️ ⚽️🏆#Somos26 #SomosGuadalajara #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EP0oSCbEVZ — FIFA World Cup 26 Guadalajara™ (@Gdl2026) October 13, 2025

Lorena Ochoa, histórica golfista mexicana y quien fue la número 1 del mundo por 158 semanas consecutivas, resaltó el valor simbólico de representar a su ciudad ante el mundo.

“Yo siempre lo que más me gusta es hablar bonito y darte cuenta del impacto nuestra ciudad, nuestro estado, se me hace tan bonito por el impacto. El poder lograr mis sueños y ahora regresar a mi lugar con todo el amor y el cariño, yo voy a ayudar siempre porque lo importante es el deporte y lo bonito de futbol”, recalcó Lorena Ochoa.

¿Por qué eligieron a Lorena Ochoa como embajadora para el Mundial 2026?

Lorena Ochoa fue elegida como embajadora para el Mundial 2026 por su trayectoria en el deporte, pues su nombre es sinónimo de disciplina, excelencia y amor por Guadalajara.

Además, la presencia de Lorena Ochoa refuerza el mensaje de que Guadalajara no solo será sede de partidos de futbol, sino de un epicentro cultural y deportivo durante el Mundial 2026.