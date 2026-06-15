El 14 de junio de 2026, Japón jugó contra Países Bajos en Estados Unidos. Sin embargo, en el FIFA Fan Fest de Monterrey en Nuevo León, asistieron algunos japoneses a verlo a las pantallas gigantes, aunque todo se salió de control.
Como bueno anfitriones mexicanos, en Monterrey decidieron celebrar con los japoneses que fueron al FIFA Fan Fest levantándolos y aventándolos para celebrar. Sin embargo, hubo una confusión con un mexicano con rasgos asiáticos.
Mexicano es confundido con un japonés y termina volando en Monterrey por aficionados al Mundial 2026
Algunos extranjeros han comenzado a arribar a las sedes del Mundial 2026 en México, incluyendo Monterrey, a donde ya hay japoneses por el partido que se jugará el 20 de junio de 2026 en el Estadio BBVA en el estado.
Ante ello, y previo a este encuentro en México de Japón contra Túnez, algunos japoneses decidieron ir al FIFA Fan Fest a ver el partido del 14 de junio contra Países Bajos en las pantallas gigantes con acceso gratuito.
Sin embargo, imágenes mostraron que aunque los mexicanos cargaron e hicieron volar entre los brazos nacionales a algunos japoneses, cometieron una graciosa equivocación.
Según el contexto, en Monterrey levantaron, según a su perspectiva, a un japonés para que conociera cómo se celebra en México. Pero resultó que no era de Japón, sino un mexicano con rasgos asiáticos.
Sin embargo, otros videos muestran que habría sido una equivocación aislada, pues otros a quiénes decidieron cargar, sí eran de Japón.