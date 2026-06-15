El 14 de junio de 2026, Japón jugó contra Países Bajos en Estados Unidos. Sin embargo, en el FIFA Fan Fest de Monterrey en Nuevo León, asistieron algunos japoneses a verlo a las pantallas gigantes, aunque todo se salió de control.

Como bueno anfitriones mexicanos, en Monterrey decidieron celebrar con los japoneses que fueron al FIFA Fan Fest levantándolos y aventándolos para celebrar. Sin embargo, hubo una confusión con un mexicano con rasgos asiáticos.

Mexicano es confundido con un japonés y termina volando en Monterrey por aficionados al Mundial 2026

Algunos extranjeros han comenzado a arribar a las sedes del Mundial 2026 en México, incluyendo Monterrey, a donde ya hay japoneses por el partido que se jugará el 20 de junio de 2026 en el Estadio BBVA en el estado.

Ante ello, y previo a este encuentro en México de Japón contra Túnez, algunos japoneses decidieron ir al FIFA Fan Fest a ver el partido del 14 de junio contra Países Bajos en las pantallas gigantes con acceso gratuito.

Sin embargo, imágenes mostraron que aunque los mexicanos cargaron e hicieron volar entre los brazos nacionales a algunos japoneses, cometieron una graciosa equivocación.

Según el contexto, en Monterrey levantaron, según a su perspectiva, a un japonés para que conociera cómo se celebra en México. Pero resultó que no era de Japón, sino un mexicano con rasgos asiáticos.

En Monterrey confunden a mexicano con un japonés. (Especial)

En Monterrey confunden a mexicano con un japonés. (Especial)

Sin embargo, otros videos muestran que habría sido una equivocación aislada, pues otros a quiénes decidieron cargar, sí eran de Japón.