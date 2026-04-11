Liverpool vs PSG se enfrentan en la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Martes 14 de abril a las 13 horas por HBO Max y TNT Sports.

Partido: Liverpool vs PSG

Fase; Vuelta cuartos de final

Torneo: Champions League 2026

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Anfield

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Liverpool vs PSG: ¿Cuándo ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League?

El martes 14 de abril la Champions League 2026 con la vuelta de cuartos de final. En la cancha de Liverpool, el PSG buscará sellar el pase a las semifinales.

Liverpool vs PSG: ¿Dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League?

Las plataformas HBO Max y TNT Sports transmitirán el partido Liverpool vs PSG.

Liverpool vs PSG chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Liverpool vs PSG

Fase; Vuelta cuartos de final

Torneo: Champions League 2026

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Anfield

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

¿Cómo quedaron PSG vs Liverpool en la ida de cuartos de final de la Champions League?

PSG 2-0 Liverpool fue el marcador en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.

De cara al partido de vuelta, a continuación te decimos qué necesitan ambos equipos para avanzar a las semifinales de la Champions League 2026.