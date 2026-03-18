Lionel Messi llegó a los 900 goles como futbolista profesional este miércoles 18 de marzo en el partido del Inter Miami en la Concachampions 2026.

En busca de tomar su mejor forma rumbo al Mundial 2026, Lionel Messi no se cansa de hacer goles con el Inter Miami.

Se jugaba el minuto 7 del partido Inter Miami vs Nashville, cuando Lionel Messi llegó a la cifra mágica de 900 goles como profesional.

Con la serie empatada sin goles tras la ida de octavos de final de la Concachampions 2026, Messi adelantó al Inter Miami rumbo a la siguiente ronda.

Messi anotó su gol 900 (especial)

Lionel Messi lidera al Inter Miami en la Concachampions 2026

Con la mente puesta en el título de la Concachampions 2026, Lionel Messi e Inter de Miami buscan avanzar a los cuartos de final del torneo sobre Nashville.

Si Messi e Inter Miami avanzan a la siguiente ronda, podrían enfrentarse con el América en el Estadio Banorte.

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