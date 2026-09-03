La Liga MX ya tiene nuevas fechas para los cuatro partidos pendientes de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Dichos encuentros de la Liga MX tuvieron que ser aplazados debido a la participación de América, Toluca, Rayados y León en la fase final de la Leagues Cup 2026.

Pumas vs León | jueves 10 de septiembre | 21:00 horas

Puebla vs Toluca | martes 15 de septiembre | 19:00 horas

América vs Xolos | miércoles 28 de octubre | 21:00 horas

Querétaro vs Rayados | sábado 14 de noviembre | 17:00 horas

¿Cuándo se disputarán los partidos pendientes de la Liga MX?

El primero será Pumas vs León, programado para el jueves 10 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Posteriormente llegará el turno de Puebla vs Toluca, que se disputará el martes 15 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

Uno de los encuentros que más tendrá que esperar será América vs Xolos. Las Águilas recibirán a Tijuana hasta el miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas, en el Estadio Banorte.

Finalmente, la Jornada 7 quedará completamente saldada con el duelo Querétaro vs Rayados, que se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora.

Liga MX anuncia las fechas para los partidos pendientes de la Jornada 7. (@LigaBBVAMX)

De esta manera, la Liga MX dio a conocer oficialmente el nuevo calendario para los cuatro encuentros pendientes y puso fecha definitiva a los compromisos que fueron afectados por la Leagues Cup.