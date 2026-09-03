La Liga MX ya tiene nuevas fechas para los cuatro partidos pendientes de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Dichos encuentros de la Liga MX tuvieron que ser aplazados debido a la participación de América, Toluca, Rayados y León en la fase final de la Leagues Cup 2026.

  • Pumas vs León | jueves 10 de septiembre | 21:00 horas
  • Puebla vs Toluca | martes 15 de septiembre | 19:00 horas
  • América vs Xolos | miércoles 28 de octubre | 21:00 horas
  • Querétaro vs Rayados | sábado 14 de noviembre | 17:00 horas

¿Cuándo se disputarán los partidos pendientes de la Liga MX?

El primero será Pumas vs León, programado para el jueves 10 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Posteriormente llegará el turno de Puebla vs Toluca, que se disputará el martes 15 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

Uno de los encuentros que más tendrá que esperar será América vs Xolos. Las Águilas recibirán a Tijuana hasta el miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas, en el Estadio Banorte.

Finalmente, la Jornada 7 quedará completamente saldada con el duelo Querétaro vs Rayados, que se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora.

Liga MX anuncia las fechas para los partidos pendientes de la Jornada 7.
Liga MX anuncia las fechas para los partidos pendientes de la Jornada 7. (@LigaBBVAMX)

De esta manera, la Liga MX dio a conocer oficialmente el nuevo calendario para los cuatro encuentros pendientes y puso fecha definitiva a los compromisos que fueron afectados por la Leagues Cup.