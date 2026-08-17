Toluca vs Atlas inician la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA y el pronóstico es 2-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del lunes 17 de agosto.
Toluca vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
Toluca 3-2 Atlas es el pronóstico de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Toluca 3-2 Atlas.
Toluca vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Atlas en el torneo de Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.
Toluca
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Diana Monroy, Natalia Macías, Cinthya Peraza y Brenda Vega
- Mediocampistas: Sumiko Gutiérrez, Miah Zuazua, Natalia Gómez Junco y Sonia Vázquez
- Delanteras: Mariel Román y Michaela Abam
Atlas
- Portera: Daniela Solera
- Defensas: Selene Valera, Fernanda Limón, Daniela Cruz y Maritza Maldonado
- Mediocampistas: Zellyka Arce, Kayla Fernandez, Susan Bejarano y Montserrat Peña
- Delanteras: Brenda Cerén y María Paula Salas
Toluca vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
Toluca vs Atlas Femenil se enfrentan en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Lunes 17 de agosto a las 18 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Toluca vs Atlas Femenil
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: YouTube y ViX