Toluca vs Atlas inician la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA y el pronóstico es 2-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del lunes 17 de agosto.

Toluca vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Toluca 3-2 Atlas es el pronóstico de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Toluca 3-2 Atlas.

Toluca vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Atlas en el torneo de Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Diana Monroy, Natalia Macías, Cinthya Peraza y Brenda Vega

Mediocampistas: Sumiko Gutiérrez, Miah Zuazua, Natalia Gómez Junco y Sonia Vázquez

Delanteras: Mariel Román y Michaela Abam

Atlas

Portera: Daniela Solera

Defensas: Selene Valera, Fernanda Limón, Daniela Cruz y Maritza Maldonado

Mediocampistas: Zellyka Arce, Kayla Fernandez, Susan Bejarano y Montserrat Peña

Delanteras: Brenda Cerén y María Paula Salas

Toluca vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs Atlas Femenil se enfrentan en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Lunes 17 de agosto a las 18 horas por YouTube y ViX.