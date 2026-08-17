Toluca vs Atlas inician la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA y el pronóstico es 2-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del lunes 17 de agosto.

Toluca vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Toluca 3-2 Atlas es el pronóstico de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Toluca 3-2 Atlas.

Toluca vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Atlas en el torneo de Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.

Toluca

  • Portera: Valeria Martínez
  • Defensas: Diana Monroy, Natalia Macías, Cinthya Peraza y Brenda Vega
  • Mediocampistas: Sumiko Gutiérrez, Miah Zuazua, Natalia Gómez Junco y Sonia Vázquez
  • Delanteras: Mariel Román y Michaela Abam

Atlas

  • Portera: Daniela Solera
  • Defensas: Selene Valera, Fernanda Limón, Daniela Cruz y Maritza Maldonado
  • Mediocampistas: Zellyka Arce, Kayla Fernandez, Susan Bejarano y Montserrat Peña
  • Delanteras: Brenda Cerén y María Paula Salas

Toluca vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs Atlas Femenil se enfrentan en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Lunes 17 de agosto a las 18 horas por YouTube y ViX.

  • Partido: Toluca vs Atlas Femenil
  • Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026
  • Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: YouTube y ViX