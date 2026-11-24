Leipzig vs Lens se midieron el martes 24 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado de 3-1 para el conjunto local.

Nueve partidos se jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Leipzig vs Lens.

Ahora, Leipzig suma 6 puntos y es el lugar 21 de la fase de liga; mientras que Lens se ubica en el lugar 33 con 3 unidades logradas.

Marcador del partido: Leipzig 3-1 Lens.

Leipzig vs Lens: así se definió el partido de la Champions League

El partido Leipzig vs Lens, corresponde a la Jornada 5 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Leipzig vs Lens:

Minuto 6: Gol de David Raum (Leipzig)

Minuto 9: Gol de Antonio Nusa (Leipzig)

Minuto 58: Gol de Matthieu Udol (Lens)

Minuto 90+4: Gol de Antonio Nusa (Leipzig)

¿Cuándo vuelven a jugar Leipzig y Lens en la Champions League?

Leipzig y Lens regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.

Leipzig visita al Manchester United el 8 de diciembre, mientras que Lens enfrenta al Bodo Glimt el 9 del mismo mes.