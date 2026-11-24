Como vs AEK se midieron el martes 24 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado de 1-0 para el conjunto local.

Nueve partidos se jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Como vs AEK.

Ahora, Como suma 12 puntos y es el lugar 3 de la fase de liga; mientras que AEK se ubica en el lugar 31 con 3 unidades logradas.

Marcador del partido: Como 1-0 AEK.

Como vs AEK: así se definió el partido de la Champions League

El partido Como vs AEK, corresponde a la Jornada 5 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Como vs AEK:

Minuto 57: Gol de Luis Milla (Como)

¿Cuándo vuelven a jugar Como y AEK en la Champions League?

Como y AEK regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.

Como visita al Real Betis el 9 de diciembre, mientras que AEK enfrenta al Galatasaray el 8 del mismo mes.