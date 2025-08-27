Triste noticia en el mundo del futbol mexicano, pues un legendario narrador de TUDN fue hospitalizado de emergencia.

Con 65 años de edad y una carrera envidiable en el mundo del cronismo deportivo, Emilio Fernando Alonso, legendario narrador de TUDN, fue noticia este miércoles 27 de agosto, pues se reportó que fue hospitalizado de emergencia.

La noticia sobre el estado de salud de Emilio Fernando Alonso fue reportada por el periodista y amigo del narrador de TUDN, Julio Palacios Márquez.

El periodista en cuestión no reveló detalles de la situación que llevó a Emilio Fernando Alonso a ser hospitalizado de emergencia, pero señaló que ya se encuentra mejor, lo cual es una gran noticia.

¿Qué le pasó a Emilio Fernando Alonso, legendario narrador de TUDN?

De acuerdo al también periodista Julio Palacios Márquez, Emilio Fernando Alonso, legendario narrador de TUDN, fue hospitalizado de emergencia luego de sufrir una crisis.

“De todo corazón deseamos lo mejor para nuestro querido amigo, Emilio Fernando Alonso, quien pasa por momentos delicados de salud, pero la oración y la palabra todo lo puede y más cuando hay mucha fe, ánimo, familia y amigos, él es un roble y seguramente supera esta y muchas más”, señaló Julio Palacios Márquez en una publicación en su cuenta de Facebook.

Dicha publicación tuvo entre sus respuestas la de Patricia Pineda, esposa de Emilio Fernando Alonso, quien agradeció las muestras de apoyo y apuntó que el narrador de TUDN ya se encontraba mejor de salud.

“Gracias, amigos por todas sus oraciones y buenos deseos, Emilio va mejor y con el favor de Dios libraremos otra batalla más”, se lee en el mensaje.

Emilio Fernando Alonso. (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Quién es Emilio Fernando Alonso?

Emilio Fernando Alonso, de 65 años de edad, es un legendario narrador de TUDN con pasado en Azteca Deportes y una importante trayectoria en los medios de comunicación.

Emilio Fernando Alonso nació en Iguala de la Independencia el 4 de julio de 1960 e inició su travesía en los medios de comunicación en la radio, en el canal XEAV (1981).

En 1985 se marchó a Canal 13, ahora TV Azteca. Su experiencia incluye narraciones en Juegos Olímpicos y Copas del Mundo.

En mayo del 2005 vivió un capítulo muy complicado en su vida, pues sufrió un derrame cerebral. Afortunadamente, regresó a su profesión un año después.

En 2015 dejó las filas de TV Azteca tras 30 años en la televisora y fue en 2021 que debutó como cronista de TUDN.