Nahuel Guzmán, portero de Tigres, podría ser suspendido por 15 partidos luego de ser expulsado por empujar al árbitro Iván Barton en un partido de la Leagues Cup 2026,

Durante los minutos finales del partido de la Leagues Cup Tigres vs Vancouver Whitecaps, Nahuel Guzmán empujó al árbitro Iván Barton en su intento de cobrar una falta a favor del equipo de la Liga MX.

¿Por qué recibiría 15 partidos de suspensión Nahuel Guzmán?

El número de partidos que será suspendido Nahuel Guzmán depende cómo califique el Comité Disciplinario la acción en el reporte oficial del árbitro Iván Barton.

El Código Disciplinario de la FIFA contempla los siguientes escenarios para determinar la sanción de Nahuel Guzmán.

Conducta antideportiva: Si el empujón de Nahuel Guzmán se evalúa como una falta de respeto menor hacia el árbitro, el portero recibiría un castigo mínimo de 4 partidos.

Intimidación o amenaza: Si las autoridades consideran que buscó amedrentar al árbitro, la sanción base sube a 10 partidos.

Agresión física: En caso de que se califique como una agresión directa contra el árbitro, el reglamento estipula una inhabilitación mínima de 15 encuentros.

Nahuel Guzmán ya tiene varios antecedentes violentos en su paso por Tigres (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

Los anteriores castigos recibidos por Nahuel Guzmán

Un castigo de 15 partidos para Nahuel Guzmán no sería inédito para el portero de los Tigres felino, quien suma un historial de suspensiones considerables.

En 2024, la Liga MX lo castigó con 11 partidos por apuntar con un láser al portero de Monterrey desde la grada.

En 2026, la Concacaf le impuso un castigo de 7 partidos por emplear lenguaje inapropiado contra el cuerpo arbitral en la final de la Concachampions ante Toluca.