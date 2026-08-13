Portland Timbers vs Tijuana cierran su participación en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; el pronóstico 2-0 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Portland Timbers vs Tijuana: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Portland Timbers vs Tijuana es 2-0 para el equipo de la MLS.

Pronóstico:<b> Portland Timbers 2-0 Tijuana</b>

Portland Timbers vs Tijuana: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Portland Timbers vs Tijuana pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Portland Timbers

Portero: Trey Muse

Defensas: Brandon Bye, Finn Surman, Kamal Miller y Fory

Mediocampistas: Bassett, Chará, Lassister, Pereira y Veldé

Delantero: Kelsy

Gilberto Mora y Tijuana no pudieron destacar en la Leagues Cup 2026 (@Xolos )

Tijuana

Portero: Rodríguez

Defensas: Fernández, Porozo, Gómez y Ortiz

Mediocampistas: Padilla, Arciga, Rivero, Gilberto Mora y Preciado

Delantero: Diego Abreu

Portland Timbers vs Tijuana: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Portland Timbers vs Tijuana se miden el jueves 13 de agosto a las 20:40 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV e Imagen TV.