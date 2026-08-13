Portland Timbers vs Tijuana cierran su participación en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; el pronóstico 2-0 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Portland Timbers vs Tijuana: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Portland Timbers vs Tijuana es 2-0 para el equipo de la MLS.
Pronóstico:<b> Portland Timbers 2-0 Tijuana</b>
Portland Timbers vs Tijuana: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Portland Timbers vs Tijuana pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
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Portland Timbers
- Portero: Trey Muse
- Defensas: Brandon Bye, Finn Surman, Kamal Miller y Fory
- Mediocampistas: Bassett, Chará, Lassister, Pereira y Veldé
- Delantero: Kelsy
Tijuana
- Portero: Rodríguez
- Defensas: Fernández, Porozo, Gómez y Ortiz
- Mediocampistas: Padilla, Arciga, Rivero, Gilberto Mora y Preciado
- Delantero: Diego Abreu
Portland Timbers vs Tijuana: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Portland Timbers vs Tijuana se miden el jueves 13 de agosto a las 20:40 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV e Imagen TV.
- Partido: Portland Timbers vs Tijuana
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
- Horario: 20:40 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Providence Park
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV