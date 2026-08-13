América vs Austin FC se miden en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 que clasificará a las Águilas a la siguiente ronda del torneo Conoce las posibles alineaciones.

América vs Austin FC: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido América vs Austin FC es 2-1 dejando al equipo mexicano clasificado en la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: América 2-1 Austin FC

América vs Austin FC: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

América vs Austin FC pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

América

  • Portero: Rodolfo Cota
  • Defensas: Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Kevin Álvarez
  • Mediocampistas: Alan Cervantes, Raphael Veiga, Isaías Violante y Brian Rodríguez
  • Delantero: Henry Martín
América vs Portland Timbers: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026.
América va por su tercera victoria en la Leagues Cup 2026 (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

Austin FC

  • Portero: Brad Stuver
  • Defensas: Jon Gallagher, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro y Joseph Rosales
  • Mediocampistas: Ervin Torres, Owen Wolff, Besard Sabovic y Facundo Torres
  • Delanteros: Christian Ramírez y Myrto Uzuni

América vs Austin FC: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

América vs Austin FC se miden el jueves 13 de agosto a las 17:30 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.

  • Partido: América vs Austin FC
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
  • Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Q2 Stadium
  • Transmisión: Apple TV