América vs Austin FC se miden en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 que clasificará a las Águilas a la siguiente ronda del torneo Conoce las posibles alineaciones.

América vs Austin FC: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido América vs Austin FC es 2-1 dejando al equipo mexicano clasificado en la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: América 2-1 Austin FC

América vs Austin FC: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

América vs Austin FC pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Kevin Álvarez

Mediocampistas: Alan Cervantes, Raphael Veiga, Isaías Violante y Brian Rodríguez

Delantero: Henry Martín

América va por su tercera victoria en la Leagues Cup 2026 (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

Austin FC

Portero: Brad Stuver

Defensas: Jon Gallagher, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro y Joseph Rosales

Mediocampistas: Ervin Torres, Owen Wolff, Besard Sabovic y Facundo Torres

Delanteros: Christian Ramírez y Myrto Uzuni

América vs Austin FC: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

América vs Austin FC se miden el jueves 13 de agosto a las 17:30 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.