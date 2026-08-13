América vs Austin FC se miden en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 que clasificará a las Águilas a la siguiente ronda del torneo Conoce las posibles alineaciones.
América vs Austin FC: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido América vs Austin FC es 2-1 dejando al equipo mexicano clasificado en la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: América 2-1 Austin FC
América vs Austin FC: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
América vs Austin FC pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
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América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Kevin Álvarez
- Mediocampistas: Alan Cervantes, Raphael Veiga, Isaías Violante y Brian Rodríguez
- Delantero: Henry Martín
Austin FC
- Portero: Brad Stuver
- Defensas: Jon Gallagher, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro y Joseph Rosales
- Mediocampistas: Ervin Torres, Owen Wolff, Besard Sabovic y Facundo Torres
- Delanteros: Christian Ramírez y Myrto Uzuni
América vs Austin FC: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
América vs Austin FC se miden el jueves 13 de agosto a las 17:30 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.
- Partido: América vs Austin FC
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Q2 Stadium
- Transmisión: Apple TV