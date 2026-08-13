Cruz Azul vs Chicago Fire se miden en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; el pronóstico 2-2 rumbo a la siguiente ronda del torneo Conoce las posibles alineaciones.

Cruz Azul vs Chicago Fire: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Cruz Azul vs Chicago Fire es 2-2 dejando a los dos equipos cerca de la segunda fase de la Leagues Cup 2026. La Máquina obtendrá el punto extra en penaltis.

Pronóstico: Cruz Azul 2-2 Chicago Fire

Cruz Azul vs Chicago Fire: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Cruz Azul y Chicago Fire pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Jesús Orozco y Omar Campos

Mediocampistas: Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela y Agustín Palavecino

Delantero: Gabriel Fernández

Cruz Azul venció a New York FC en la Jornada 2 de la Leagues Cup (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Chicago Fire

Portero: Chris Brady

Defensas: Leonardo Barroso, Joel Waterman, Jack Elliott y Viktor Radojevic

Mediocampistas: Anton Salétros, Mauricio Pineda y Robert Turdean

Delanteros: Maren Haile-Selassie, Robert Lewandowski, Jonathan Bamba

Cruz Azul vs Chicago Fire: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Cruz Azul vs Chicago Fire se miden el jueves 13 de agosto a las 19:00 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.