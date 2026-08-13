Cruz Azul vs Chicago Fire se miden en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; el pronóstico 2-2 rumbo a la siguiente ronda del torneo Conoce las posibles alineaciones.
Cruz Azul vs Chicago Fire: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Cruz Azul vs Chicago Fire es 2-2 dejando a los dos equipos cerca de la segunda fase de la Leagues Cup 2026. La Máquina obtendrá el punto extra en penaltis.
Pronóstico: Cruz Azul 2-2 Chicago Fire
Cruz Azul vs Chicago Fire: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Cruz Azul y Chicago Fire pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
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Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Jesús Orozco y Omar Campos
- Mediocampistas: Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela y Agustín Palavecino
- Delantero: Gabriel Fernández
Chicago Fire
- Portero: Chris Brady
- Defensas: Leonardo Barroso, Joel Waterman, Jack Elliott y Viktor Radojevic
- Mediocampistas: Anton Salétros, Mauricio Pineda y Robert Turdean
- Delanteros: Maren Haile-Selassie, Robert Lewandowski, Jonathan Bamba
Cruz Azul vs Chicago Fire: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Cruz Azul vs Chicago Fire se miden el jueves 13 de agosto a las 19:00 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.
- Partido: Cruz Azul vs Chicago Fire
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Toyota Park
- Transmisión: Apple TV