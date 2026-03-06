Cruz Azul ya conoce a sus rivales de la Leagues Cup 2026, torneo en el que se enfrentan equipos de la Liga MX vs la MLS y que por primera vez en la historia algunos partidos se jugarán en México.

Cruz Azul no será uno de los clubes afortunados de jugar un partido en México, por lo que tendrá que imponerse si quiere avanzar de la fase de grupos.

El hecho de que el equipo celeste no juegue en su estadio se debe a que no fue uno de los clubes mejor clasificados en el Ranking Leagues Cup 2026.

Calendario de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026

Este es el calendario de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026 contra equipos de la MLS.

Jornada 1 | Cruz Azul vs Philadelphia Union | 6 de agosto

Jornada 2 | Cruz Azul vs New York City | 9 de agosto

Jornada 3 | Cruz Azul vs Chicago | 13 de agosto

Leagues Cup 2026: Calendario del torneo de la Liga MX vs la MLS. (@LeaguesCup)

¿Qué equipos de la Liga MX recibirán partidos en México en la Leagues Cup 2026?

La Leagues Cup 2026 se jugará del 4 de agosto al 6 de septiembre, y los equipos de la Liga MX volverán a estar en desventaja en la competencia con los clubes de la MLS.

América, Toluca y Tigres serán los únicos equipos de la Liga MX que tendrán partidos jugando como locales en México, en la Leagues Cup 2026.

Equipos mexicanos buscarán ganar la Leagues Cup

Hay que hacer énfasis en que los equipos mexicanos buscarán ganar por primera vez la Leagues Cup bajo el formato que enfrenta a todos los clubes mexicanos con los de la Major League Soccer.

Desde el 2023 a la fecha, tres equipos estadounidenses ganaron la Leagues Cup; Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders fueron los campeones en finales donde también se midieron a cuadros de la MLS, así que, por primera vez, los conjuntos mexicanos buscarán ganar la Leagues Cup.