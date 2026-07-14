El jugador español Lamine Yamal dio respuesta a los comentarios de Mariano Rajoy sobre la Selección de Francia. Al respecto, afirmó que no hay espacio para el racismo.

Esto fue dicho durante una conferencia de prensa de Lamine Yamal previo al partido España vs Francia, sumándose a las críticas de otros jugadores contra lo que definieron como racismo.

“No creo que haya espacio para hablar de eso, pero si el futbol si sirve de algo es para integrar”. Lamine Yamal, jugador de la Selección de España

Francia también condenó las palabras de Mariano Rajoy, como expresó su ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien señaló como inaceptable su columna de opinión.

Lamine Yamal responde a polémica por racismo por palabras de Mariano Rajoy contra Francia

En conferencia de prensa, Lamine Yamal fue cuestionado sobre los dichos de Mariano Rajoy, los cuales no tienen espacio dentro del futbol, que sirve para integrar.

Asimismo, añadió que el futbol sirve para integrar a la sociedad, como se ha visto en las selecciones de España y Francia.

Mariano Rajoy es acusado de racismo por comentarios sobre la Selección de Francia (Yazmín Betancourt)

Las palabras de Mariano Rajoy se suman a los dichos de Celeste Amarilla, funcionaria de Paraguay, en contra del jugador francés Kylian Mbappé.

Contrario a lo señalado por ambos políticos, de los 26 jugadores de la Selección de Francia, tres nacieron en el extranjero; sin embargo, son nacionalizados en el país.

Francia y España condenan dichos racistas de Mariano Rajoy

Funcionarios de Francia y España han expresado su rechazo a los dichos de Mariano Rajoy, como el ministro del Interior francés que las señaló de inaceptables.

Afirmó que Francia es un país diverso en el que todo el mundo puede encontrar su lugar, mientras que su embajada en España destacó la nacionalidad de todos los jugadores.

Asimismo, el presidente de España, Pedro Sánchez, repudió los dichos que definió de xenófobos y deseó buena suerte a Francia en el partido que disputarán este martes 14 de julio.