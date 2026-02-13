Los casi 10 mil condones destinados a la Villa Olímpica de Milán-Cortina, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, se agotaron en un tiempo récord de 72 horas.

La situación tomó por sorpresa a los organizadores, pues los 10 mil condones estaban previstos para cubrir toda la duración del evento, que será del 6 al 22 de febrero de 2026 (17 días).

Hasta el momento, no hay información oficial sobre cuándo se realizará una nueva distribución de condones en la Villa Olímpica de Milán-Cortina para responder a la alta demanda.

¿Por qué Milan-Cortina 2026 es una sede histórica? (Fatima Shbair / AP)

Según informó el medio italiano Corriere della Sera, los 10 mil condones adquiridos por el Comité Olímpico Internacional (COI) para esta edición de los Juegos Olímpicos se agotaron en apenas 72 horas.

El no darse abasto tomo por sorpresa a los organizadores que no habían anticipado que los condones de Villa Olímpica de Milán-Cortina se acabarían tan pronto.

A pesar de la evidente alta demanda de condones, todavía no hay información oficial sobre cuándo se realizará una nueva distribución de condones a los deportistas.

Es de recordar que el plan de COI era distribuir 9 mil 700 condones, de manera que cada deportista pudiera contar con al menos tres condones durante los Juegos Olímpicos de Invierno.

Para tener una idea de cuántos condones son repartidos durante estos eventos olímpicos, basta decir que en los Juegos Olímpicos de París 2024 se distribuyeron 300 mil.