Te contamos sobre la reacción de Ethan Mbappé a la foto que Kylian Mbappé compartió en redes sociales.

El jugador Kylian Mbappé se hizo tendencia al publicar una imagen de Ester Expósito en su cuenta de Instagram. La publicación generó diversas interacciones, incluida la de su hermano menor.

Así reaccionó Ethan Mbappé a la foto que compartió Kylian

Ethan Mbappé se sumó a las reacciones sobre la foto que compartió Kylian de sus vacaciones de verano con su actual pareja.

La imagen, publicada en un carrusel de Instagram, muestra a Ester Expósito de espaldas en un yate, durante una función de cine al aire libre.

“Ella tiene el pelo rubio, ¿verdad?” Ethan Mbappé

La reacción de Ethan Mbappé a la foto que puso a Kylian en boca de todos (@k.mbappe / Instagram)

El comentario de Ethan Mbappé fue un pequeño guiño a la relación de su hermano con la actriz de Elite.

Lo que ha generado más conversación en redes sociales, ya que se trata de las primeras imágenes que publica Kylian Mbappé con Ester Expósito como pareja sentimental.

El carrusel que compartió el delantero del Real Madrid también dejó ver cómo ha sido su estancia en Ibiza, donde visitó la exclusiva boutique de Atzaró en la que ayudó a su acompañante a elegir un vestido.

Las fotos de Kylian Mbappé han llamado la atención, ya que la publicación fue acompañada por el tema “Maladie”, del rapero francés Gospelize.

Dicha canción fue tomada por los seguidores del jugador francés como una dedicatoria a Ester Expósito.

Principalmente, porque en uno de sus versos menciona: “Tiene el pelo rubio. Mi chica es la más guapa. Es mi joya, es mi dulce”.