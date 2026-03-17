Una presunta agresión del presidente municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, contra los árbitros en un partido de la Liga Premier de México, fue denunciada en redes sociales.

A través de su cuenta en “X” el ex árbitro, Francisco Chacón, compartió la información acerca de la presunta agresión al finalizar el partido de futbol entre los equipos Autlán y Los Cabos, en la Liga Premier de México.

Denuncian agresión a árbitros en la Liga Premier del futbol mexicano (@pacochaconmx)

¿Quién agredió a los árbitros en la Liga Premier del futbol mexicano?

Según la información compartida por el ahora comentarista de TV, Francisco Chacón, el presidente municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, habría amenazado al árbitro del partido Autlán vs Los Cabos, mientras que su personal de seguridad agredió a uno de los asistentes.

“Ahora lo violencia en el futbol viene de las mismas autoridades”, escribió Chacón, quien agregó los siguiente.

“El Presidente Municipal de Autlán de Navarro Jalisco, Gustavo Robles Martínez, junto con sus escoltas agredieron a la cuarteta arbitral del partido Guerreros de Autlán vs Cabos United de la @LigaPremier_FMF” Francisco Chacón, ex árbitro

El ex árbitro detalló que, descontentos con las marcaciones de los árbitros, los representantes de la autoridad municipal entraron al terreno de juego “para insultar, difamar y agredir al cuerpo arbitra, son hechos lamentables”.

“El problema”, añadió Chacón, “es que quien debe de brindar seguridad a la población fue quien agredió, esperemos que la Femexfut haga valer su reglamento y proceda la desafiliación de dicho equipo”.

Agresión contra árbitros en la Liga Premier de México (especial )

Periodista David Medrano confirma información

David Medrano, periodista de TV Azteca confirmó la información revelada acerca de la presunta agresión contra árbitros en la Liga Premier del futbol mexicano.

“Hechos graves en Autlán en Liga Premier. El informe del árbitro dice que al finalizar el partido entre Autlán y Los Cabos, el presidente municipal de Autlán de Navarro, Jalisco lo amenazó y su personal de seguridad golpeó a uno de los asistentes”, escribió en “X”.