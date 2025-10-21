El Santos de Brasil atraviesa uno de sus peores momentos en su historia, y podría descender por primera vez en su historia. Parece que ni Neymar los puede salvar.

Y es que el Santos parece ser un reflejo de lo que es actualmente Neymar: sus momentos de gloria quedaron atrás. Aunque esto podría ser un hito histórico en Brasil, pues nunca se ha dado que bajen de categoría.

Se debe decir que a Neymar ya no parece interesarle mucho el futbol, se ha pasado lesionado la mayor parte de la temporada, y aunque el Mundial 2026 podría ser su última oportunidad de ser campeón del mundo, su mejor nivel está muy lejos.

Crisis total: El Santos de Neymar está al borde del descenso en Brasil

El lunes 20 de octubre, el Santos sin Neymar se enfrentó al Vitoria. Ambos clubes se encuentran en la parte baja de la tabla, por lo que era muy importante sacar una victoria.

Aunque el Santos de Brasil lo intentó, el Vitoria terminó por ganar el partido 1 por 0. Marcador que hundió más al equipo de Neymar, que dicho sea de paso, lo vio desde la tribuna.

Faltan 10 jornadas en el Brasileirao. El club histórico de Pelé está empatado con el Vitoria en puntos (31) y se encuentra en la posición 16, a solo una de puestos de descenso. El siguiente competidor es Juventude con 26 unidades. Así que todo puede pasar.

Neymar delata vestidor roto en Santos por un like

Como vimos, parece que Neymar está interesado en otras cosas como las redes sociales o fiestas que en su equipo. Después de la derrota del Santos ante Vitoria, quiso mostrar su apoyo, pero resultó al revés.

"¡El arbitraje en Brasil necesita profesionalizarse ya!“, publicó Neymar. Pero eso no fue el problema, sino que le dio like a un video en redes sociales, el cual mostraba la falla de su compañero.

Los aficionados atribuyeron eso como una burla, y que el vestidor está roto. Como sea, apenas ha jugado en 13 de 29 partidos. Actualmente se encuentra lesionado y en recuperación.